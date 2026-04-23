シント＝トロイデン伊藤涼太郎にブンデスリーガのボルシアMGが興味ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎に、ドイツからの熱視線が注がれている。28歳のアタッカーに対し、ブンデスリーガのボルシアMGが獲得に興味を示しているようだ。ベルギー紙「Het Nieuwsblad」が「伊藤涼太郎への関心が高まっている」と報じている。現地時間4月20日、ベルギー国内の移籍市場に関する最新情報が伝えられた。そのなかで、今