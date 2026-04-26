本拠地カブス戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地カブス戦に先発し、5回0/3を投げて7安打2四死球5奪三振で4失点。今季初勝利を挙げた。チームは12-4で快勝。しかし、3回に2ランを放ったマックス・マンシー内野手が4回に途中交代となり、「ん？なんかあったん？？」「何でだろう…」とファンから心配の声が上がっていた。試合後に指揮官が理由を説明している。普段より打順を上げ、「3番・