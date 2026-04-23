シント＝トロイデン伊藤涼太郎にブンデスリーガのボルシアMGが興味

ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎に、ドイツからの熱視線が注がれている。

28歳のアタッカーに対し、ブンデスリーガのボルシアMGが獲得に興味を示しているようだ。ベルギー紙「Het Nieuwsblad」が「伊藤涼太郎への関心が高まっている」と報じている。

現地時間4月20日、ベルギー国内の移籍市場に関する最新情報が伝えられた。そのなかで、今季ベルギーの地で躍動を続ける伊藤の名前が浮上。「STVVの日本人MFは、現在ボルシア・メンヒェングラートバッハの関心も集めている」と、ドイツ1部の古豪が獲得レースに参戦したことを伝えている。

伊藤の去就については、以前からドイツ1部のハンブルガーSVが動向を注視していた。しかし、同メディアは「現在ブンデスリーガで13位に位置するメンヒェングラートバッハは、HSVよりも大きな資金力を持っている」と言及しており、経済的な優位性を背景に交渉が進む可能性を指摘している。

シント＝トロイデン側も、背番号13を背負う主軸の流出を覚悟しているようだ。記事では「シント＝トロイデン側は、主力選手が好成績を収めている今の時期こそ、現金化するための理想的なタイミングであることを認識している」と綴っており、欧州主要リーグへのステップアップが現実味を帯びている。（FOOTBALL ZONE編集部）