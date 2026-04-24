バトンズが続急伸している。２１日に東証グロース市場に新規上場し、上場２日目に公開価格（６６０円）の２．５倍にあたる１６７４円で初値形成した直近ＩＰＯ銘柄。直近ＩＰＯ銘柄ならではの値動きの軽さに加えて、この日は買い手向けの新機能「ディープマッチング」（β版）の提供を開始したと発表しており、これを好感した買いも入っているもよう。同機能は、ビッグデータとＡＩを活用し、買い手一人ひとり