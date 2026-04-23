「このまま国民健康保険を払い続けるしかないのか……」都内で個人事業を営むAさんとBさんはいずれも40歳代後半で、妻と2人の子どもを養っています。売上はあっても、家族分を含めた社会保険料の負担は重く、個人事業主特有の悩みを抱えていました。そんなとき、社保削減コンサルの「理事になれば社会保険に入れる」という誘いに乗ってしまったBさん。同じ生活水準だった2人の運命を分けたこのプランの問題点について、社会保険労