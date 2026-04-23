俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第4話（5月6日）に名村辰が出演することが発表された。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ