去年、大阪万博で展示された“未来の眠り”を体験できるベッドが現実のものとなります。【写真を見る】「快適な角度に勝手に動いてくれるベッド」に寝てみると…“寝苦しさ”感知し自動で快適な角度に22日にお披露目された、ニトリの最新のリクライニングベッド。ベッドの脚には、センサーが組み込まれています。就寝中の体の動きをリアルタイムに検知し、マットレスが快適な角度に勝手に動いてくれます。人の“寝苦しさ”を感じ