リーブルが、新曲「Guzen」を4月29日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、思わず体を揺らしたくなるダンサブルなナンバーで、偶然の出会いに期待しながらも、あと少しの勇気を出せずに終わってしまった切ないラブストーリーがテーマの1曲だという。なお今作は、木下陽介が作詞・作曲・編曲・メインボーカルを務めた意欲作となっている。さらに「Guzen」のジャケットも公開された。二人の偶然や気持ちのすれ違いを色味や形