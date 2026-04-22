リーブルが、新曲「Guzen」を4月29日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、思わず体を揺らしたくなるダンサブルなナンバーで、偶然の出会いに期待しながらも、あと少しの勇気を出せずに終わってしまった切ないラブストーリーがテーマの1曲だという。なお今作は、木下陽介が作詞・作曲・編曲・メインボーカルを務めた意欲作となっている。

さらに「Guzen」のジャケットも公開された。二人の偶然や気持ちのすれ違いを色味や形で表現したスタイリッシュなデザインに仕上がったとのことだ。

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◾️みゆう コメント

離れては踏み込んでみたり。そんなもどかしい気持ちが勝手にステップになって、踊り出したくなるような曲です！

せっかく終電を逃したのに、間もなく朝になって君もいなくなってしまう、不器用な駆け引きを聴いてもらえたら嬉しいです！

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◾️木下陽介 コメント

偶然の出会いを信じきれず、踏み込みきれなかった情けない男の歌になってます。

最後の最後まで離れたり、踏み込んだりのコード進行で登場人物の2人の駆け引きを表しています。

浮き足だった2人を表した踊れる楽曲になってますのでLIVEで演奏するのが楽しみな1曲です！

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