「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。4月21日（火）の放送は、恋愛のリアルを歌う覆面シンガー・コレサワが登場。恋愛をテーマにあのちゃんと語り尽くす！【動画】あのちゃん、付き合う前のキスは“あり派”「我慢できなかったんだなって」話題の覆面シンガーソングライター・コレサワ。素顔を明かさず、クマのキャラクター・れ子ちゃんのかぶりものを着けたスタイルで活動し、多くの女性から支持を集めている。アイド