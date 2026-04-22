東京・足立区で、地下に水道管を新設する工事が行われていた現場で、道路が陥没するおそれがあり、きのうの夜から周辺の道路がおよそ500メートルにわたって通行止めになっています。東京都によりますと、きのう、足立区鹿浜の都道で、水道管を新設するための地下トンネルに土砂が流れ込みました。この影響で、道路が陥没するおそれがあるということで、周辺道路はおよそ500メートルにわたり通行止めとなっています。当時、トンネル