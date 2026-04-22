（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は21日夜、アフリカで唯一、中華民国（台湾）と外交関係を有するエスワティニ（旧スワジランド）への訪問が見合わせとなったことを受けてフェイスブックを更新し、搭乗機が上空を飛行する予定だった一部の国が中国の圧力によって飛行許可を取り消したと説明した上で、「台湾が外部からの阻害によって変わることはない」と述べた。頼総統は22日から27日までの日程でエスワティニを訪問し、