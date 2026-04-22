人生100年時代、一つの仕事や能力にこだわらず、多様な働き方・生き方が求められています。そんな時代に沿った今回の「スキルアップ」特集のテーマは“自力をつける”。生成AIの活用術や語学学習法、リスキリングといった実践とともに、実践するために必要な習慣力や時間管理術をご紹介します。働き方が変化する今、一つの会社に依存しないスキルを身につける資格や語学習得など、自らの能力を磨くために、学びに向き合う人が増え