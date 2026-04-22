「仙台の奥座敷」として親しまれる秋保（あきう）温泉は、今から約1500年前に第29代欽明天皇の皮膚病を完治させたという伝承から「名取の御湯（みゆ）」の称号を賜った歴史ある古湯です。兵庫県の有馬温泉、愛媛県の道後温泉と並び「日本三名湯（日本三御湯）」のひとつに数えられ、藩政時代には伊達家の入浴場も置かれていました。泉質は塩化物泉で、源泉から直接引いたお湯は体が芯から温まると評判です。神経痛、リウマチ、腰痛