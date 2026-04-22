新入社員が入ってくると、仕事を教えるだけでなく接し方やコミュニケーションなど、さまざまなところに気を遣いますよね。今回は、新入社員の教育担当になった筆者の友人が体験した、“まさか”の出来事について紹介します。 やる気満々の新入社員 4月。新人社員の中に、ひときわ“やる気”に満ちあふれているAさんがいました。 私はAさんの新人教育を担当することに。Aさんは私や周りの人が言うことを常にメモ