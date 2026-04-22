入社3日で退職！？「やっぱ辞めます」新人社員の『身勝手すぎる理由』に一同驚愕「言葉が出ない」

新入社員が入ってくると、仕事を教えるだけでなく接し方やコミュニケーションなど、さまざまなところに気を遣いますよね。今回は、新入社員の教育担当になった筆者の友人が体験した、“まさか”の出来事について紹介します。

やる気満々の新入社員

4月。新人社員の中に、ひときわ“やる気”に満ちあふれているAさんがいました。

私はAさんの新人教育を担当することに。Aさんは私や周りの人が言うことを常にメモ、はきはきとした受け答えで、すぐにみんなと打ち解けていました。

やる気がみなぎっているAさんは周囲からの期待も高く、私も「しっかりと仕事ができるように、いろいろと教えてあげなければ！」と思ったのです。

突然の宣言、なぜ……

ところが。入社して数日後、Aさんが私のもとへ来て「やっぱり辞めます」と言い出しました。

あまりに突然のことだったため、時間を取って別室でその理由をヒアリング。あんなに意欲的な姿勢で仕事に取り組んでいたAさんが、まさか入社して数日で辞めようとするなんて、理由が思い当たりませんでした。

自分の知らないところで誰かからきついことを言われていたのか、それとも何か思いつめるようなことがあったのかなど、頭の中が「なぜ？」でいっぱいに。

そして、Aさんになぜ辞めようと思ったのか、ドキドキしながらその理由を聞きました──。