宝飾小売店チェーンを香港・中国本土で展開する六福集団（５９０／ＨＫ）は２１日引け後、２０２６年度第４四半期（２６年１〜３月）の営業実績を発表し、小売事業の既存店売上高が前年同期比で３３％増加したと報告した。プラス成長は４四半期連続となる。伸び率は前四半期（１５％）から大幅に加速した。期間中、国際金価格（米ドル建て１オンス当たり）は前年同期比で約７０％上昇し、１月には再び最高値を更新した。重量ベ