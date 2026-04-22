俳優寺島進（62）が21日夜、Xを更新。俳優小沢仁志（63）とのド迫力“キャバクラツーショット”を公開した。2人はともに、迫力ある渋いイケメン顔から「コワモテ俳優」などとも呼ばれる。寺島は「昨夜は久しぶりに、小沢のあんちゃんと歌舞伎町のキャバクラへ！」と書き出した。そして「女の子達も皆んな頑張ってるなぁ〜！笑飲み過ぎたんで今日は、サウナと水風呂3回繰り返し、ス〜ッキリだぜぃ！笑」とつづり、ともにサングラ