登録者数189万人の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、2026年4月16日に公開した動画で、2年間アンチコメントをしてきた視聴者の開示請求を行ったところ、地元の知人であることが分かったと明かした。コメント欄などで誹謗中傷・暴露を繰り返す「夜のひと笑い」は、元カップルのこうくんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。「2年間アンチコメントしてきたやつを開示請求したら親友でした。『釣り無しです』」と題した動画で