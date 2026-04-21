【モデルプレス＝2026/04/21】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月20日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）とのお花見2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「ラブラブで尊い」イケメン恋人と密着◆“き