2月のミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が、17日の「春の園遊会」で着用していた着物が、ライフスタイル誌「家庭画報」（世界文化社）の公式サイトで公開された。サイトでは、園遊会当日の朝に特別に撮影した2人の着物姿の写真を、今回のディレクションを担当したきものエディター・相澤慶子さんが解説。木原が着用していた緑がかったグ