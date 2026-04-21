日本将棋連盟は２１日、１月２２日に亡くなった将棋棋士・加藤一二三さんのお別れの会を６月６日に東京・渋谷区の将棋会館で開催すると発表した。同日、名誉十段を追贈することも発表。同連盟は「生涯にわたり将棋界の発展と普及に卓越した功績を残され、常に高みを目指していた。十段への強い思いを抱いていた」と贈呈の経緯を説明した。午後３時からは一般の部も開催される。