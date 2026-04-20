Oaken Towerはアイテムを組み合わせて最強のタワーを作り、プレイヤー同士で戦うPvPゲームです。どんなゲームなのか実際に遊んで確かめてみました。Steam：Oaken Tower Demohttps://store.steampowered.com/app/3692220/Oaken_Tower_Demo/デモ版は無料で遊ぶことが可能です。ゲームの完全版は2026年4月28日登場予定とのこと。起動するとこんな感じ。さっそく1戦やりつつゲームの流れを把握するべく、「Casual」をクリックしました