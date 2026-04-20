20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。 震源は紀伊水道、震源の深さは20km、地震の規模をしめすマグニチュードは4.3と推定されます。今後の情報に注意してください。 震度3 【和歌山県】 御坊市湯浅町日高川町 震度2 【三重県】 熊野市 【兵庫県】 南あわじ市 【和歌山県】 紀の川市和歌山広川町有田川町和歌山美浜町和歌山日高町由良町白浜町 【徳島県】 鳴門市