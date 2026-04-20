ホットハッチは、1970〜80年代の手頃な欧州製スポーツカーに取って代わった。それらのモデルの多くが、ホットハッチと並ぶと古びて見えたのだ。刺激と実用性を両立させたことが、その人気を一気に決定づけた。もしホットハッチが存在しなかったなら、一世代丸ごと、さらに大きな世界へ進むことはなかったかもしれない。【画像】ホットハッチの代表的存在、VWゴルフGTIのインテリアとエンジンルーム（写真3点）ホットハッチの定石は