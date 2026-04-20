〜 2025年度全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査 〜2025年度に「不適切な会計・経理」（以下、不適切会計）を開示した上場企業は、35社（前期比47.7％減）・41件（同38.8％減）と大幅に減少した。社数、件数ともに4年ぶりに前年を下回った。監査機能の強化などの効果が出ているが、一方で（株）オルツ（グロース）、ニデック（株）（プライム）、KDDI（株）（プライム）、エア・ウォーター（株）（プライム）な