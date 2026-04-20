新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。缶チューハイを片手に大声で電話をかけ、後方確認なしにリクライニングを倒す。そんな男性の一部始終を目撃した山川直人さん（仮名）は、「公共の場では少しの配慮がどれほど大切か」を痛感したと語る。◆出張帰りの静かな車内に異変が起きた昨年の秋、平日の夕方。山川さんは東海道新幹線に乗り、出張からの帰途についていた。指定席に腰