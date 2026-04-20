トヨタ「ヤリス」最上位グレードとはトヨタのコンパクトなモデルとして展開されている「ヤリス」。2025年度には、SUVの「ヤリスクロス」や「GRヤリス」を含むシリーズ全体で15万4627台を売り上げ、登録車販売台数で首位に立つなど圧倒的な人気を誇ります。そんな人気シリーズのなかでも基幹となるのがハッチバックのヤリスですが、最上級グレードはどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新たなヤリ