4月20日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第11節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」22:05〜 広島-長崎：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:20〜 広島-長崎：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」22:35〜 江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:50〜 鹿島-浦和：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フ