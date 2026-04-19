歌手の中島美嘉が、沖縄旅行を満喫する様子を公開した。１８日に自身のインスタグラムを更新し、オーバーシャツにミニ丈ボトムスを合わせた涼しげな姿で登場。沖縄で食事を堪能（たんのう）する様子などを多数アップした。「まためっちゃ食べた旅行の時は苦しくても食べたい笑」とつづると、「普段食べれない物も何もかもお腹いっぱい食べるのが旅行の楽しみでもある最高の旅でした」と振り返り、最後に「ライブ頑張るぞ