初めて義実家を訪れた際に驚いたことってある？結婚相手の実家を初めて訪れる際は、誰しも緊張するもの。足を踏み入れた瞬間に「えっ」と驚くような光景や、その家庭ならではの謎習慣に遭遇することもあるようです。ネット上に寄せられていた、初めて義実家を訪れた際に驚いたことをまとめました。【画像】「えっ……！」これが「結婚しなきゃ良かった」と思う“瞬間”“男女の違い”です！昭和にタイムスリップ？ 設備の違いに