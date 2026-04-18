アトムが展開する「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店では、2026年4月7日から8月31日まで、小学生以下の子どもに「キッズパスポート」を進呈する企画が実施中です。ボリュームアップしたお子様メニュー2商品が新登場「キッズパスポート」は、取得した翌日から27年3月31日までの期間、対象商品がいつでも半額でお得に楽しめる特別なパスポートです。対象商品のいずれかをタッチパネルで注文すると、商品の提供時に年齢確認をした