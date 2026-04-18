対象メニューが何度でも″半額″に！「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」が小学生以下に「キッズパスポート」を進呈中《8月31日まで》

アトムが展開する「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店では、2026年4月7日から8月31日まで、小学生以下の子どもに「キッズパスポート」を進呈する企画が実施中です。

ボリュームアップしたお子様メニュー2商品が新登場

「キッズパスポート」は、取得した翌日から27年3月31日までの期間、対象商品がいつでも半額でお得に楽しめる特別なパスポートです。対象商品のいずれかをタッチパネルで注文すると、商品の提供時に年齢確認をした上で、その場で発行してもらえます。

また、今回の企画に合わせ、食べ盛りの小学生向けのお子様メニュー2商品が新登場しました。従来のお子様メニューは未就学児から小学低学年向けの内容だったため、ボリューム感をアップしたといいます。

■対象商品

・【新商品】海徳丸（かいとくまる） 通常1298円→649円

大海原に出航する船の形の器を使用し、子どもに人気の寿司ネタと鶏の唐揚げ、エビフライ、ポテトフライなど人気の揚げ物を盛り合わせています。

・【新商品】お寿司に挑戦！五貫盛り 通常979円→489円

子どもが自分で"にぎり"と"軍艦"のお寿司作りを楽しめる体験型メニュー。付属の紙帽子をかぶれば、本物の寿司職人になった気分でお寿司が作れます。家族で楽しみながら食育にもなります。ビニール手袋も付いています。

以下の2商品もキッズパスポートの対象です。

・お子様プレート 通常649円→324円

・お子様手巻き寿司プレート 通常759円→379円

注文はタッチパネルではなくスタッフを呼び出し、キッズパスポートを提示してください。キッズパスポート1枚につき1人1対象商品を、期間中何度でも利用できます。

他の券や他サービスと併用可能。店内飲食に限ります。譲渡および転売行為は禁止。内容は急きょ変更および中止になる場合があります。

実施店舗は、「にぎりの徳兵衛」36店舗、「海鮮アトム」9店舗の計45店舗です。なお、「にぎりの徳兵衛」富田店、天王店、扶桑店、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店は実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部