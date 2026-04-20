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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら購入品】40代50代が絶対に買うべき「名品」続々発見！脱・プチプラ感の春コーデ術 #しまむら購入品 #しまパト #プチプラ」を公開した。今回は、40代・50代に向けた「しまむら」の春の購入品を紹介し、プチプラに見えない上品なコーディネート術を提案している。



動画の前半では、ライムグリーンのシアーカーディガンとカップ付きキャミソールの組み合わせを紹介。「T12GリブシアーCNCD」について、シアー素材特有の透け感と絶妙な色合いに触れ「本当に高見えします」と絶賛している。また、ゴールドのチョーカーやイヤーカフを重ね付けし、顔周りを華やかに彩る大人のアクセサリー使いも披露している。



中盤に登場するのは、アシンメトリーな裾が特徴の「レースサテンイレヘムキャミOP」だ。光沢のあるサテン生地に繊細なレースがあしらわれており、同系色のシアーTシャツにレイヤードする着こなしを提案。「全部見せるわけではなくて」と、ジャケットのインナーとして裾のレースをちらりと見せる上品なスタイリングを推奨している。シルバーのアクセサリーを多めに合わせることで、白でまとめたコーディネートに洗練された印象を加えている。



後半では、「しまむら名物」とも言えるフォトコラージュTシャツとネイビーのワイドパンツを組み合わせたスタイルが登場する。Tシャツは首元の詰まった「CTフォトコラージュT」を厳選し、ツータックが施された「TT*CHIワイドパンツ」については「ウエストが細く見えます」「脚が長く見えます」とそのシルエットの美しさを強調。さらにリネンジャケットを羽織り、こなれ感を演出するテクニックも解説している。



トレンドを取り入れつつ、40代・50代の体型カバーや上品さを両立させるアイテム選びとコーディネート術は、春の買い物計画に大いに役立ちそうだ。大人の余裕を感じさせる「脱・プチプラ感」の着こなしを取り入れて、日々のファッションをアップデートしてみてはいかがだろうか。