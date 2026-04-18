今年元日にお笑いコンビ「天竺鼠」を解散し、川原克己から改名した天竺川原（46）が18日、自身のインスタグラムを更新し、超豪華メンバーの集結ショットを披露した。JR王子駅の看板をバックにした自身とお笑いコンビ「千鳥」のノブ、ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka、俳優の佐藤健、三浦翔平、女優の吉高由里子の集合ショットをアップした。「王子駅と言えばこのメンバーっしょ」とつづると、ハッシュタグでは「王子駅