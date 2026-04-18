気象庁によりますと午後1時20分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは、大町市、震度5弱を観測したのは、長野市、震度4を観測したのは、小川村、震度3を観測したのは、松本市、麻績村、生坂村、筑北村、長野池田町、松川村、白馬村、小谷村、信濃町、飯綱町となっています。震源地は長野県北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。