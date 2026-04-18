NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。広島は遠藤淳志投手を1軍登録し、島内颯太郎投手を登録抹消しました。プロ9年目の遠藤投手は今季初昇格。ファームでは今季1試合の先発含む6試合に登板し、1勝1敗1S、防御率4.32という成績となっています。直近のオリックス戦では、1イニングを9球で三者凡退に打ち取る安定感をみせていました。一方で登録抹消となったプロ8年目の島内投手は今季5試合に登板し、防御率8.31としています。前日1