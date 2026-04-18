春になると疲れを感じたり、気分が落ち込んだりする人は多いのではないでしょうか。その原因の一つはビタミンC不足かもしれません。ストレスとビタミンCの意外な関係や、春によく食べるイチゴや春キャベツなどに含まれるビタミンCを逃がしてしまうNGな食べ方と、上手な摂取方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがビタミンCが流出してしまう“NGな食べ方”です！スト