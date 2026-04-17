当時14歳の少女に対する不同意性交など、4つの罪で起訴されている三重県警の警察官が17日、懲戒免職となりました。三重県警警務部の巡査・金丸昂太郎被告(30)は、2024年10月に16歳未満だと認識していた少女(当時14)と現金を渡す約束をしてみだらな行為に及び、その様子を撮影してデータとして保存した罪で先月起訴されています。金丸被告は当時、健康上の理由で休職中だったということです。裁判は終わっていません