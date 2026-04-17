気象庁が4月17日、最高気温が40度以上の日の名称を「酷暑日」に決めたと発表しました。高温への警戒を強く呼び掛けるのが狙いで、SNS上で話題となっています。【爆笑】「えっ…面白すぎる！」これが気象庁のアンケートに寄せられた“珍回答”です気象庁によると、今回の名称は、気象庁ホームページで2月27日から3月29日にかけて実施したアンケートの結果や、有識者からの意見をもとに決定。アンケートでは、「酷暑日」の得