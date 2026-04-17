海外は日本ほど安全とは限らない。海外旅行中の“居眠り”をしたら大変なことになった、という投稿が寄せられた。埼玉県の20代女性は、スペインで旅行中の家族がスリに遭い、自分も巻き込まれたそう。「（女性の兄弟は）バスに乗っていて、バスの発車前に待っているとき、うとうと寝ていたら、起きたときには自分の膝の上に置いておいたはずの鞄が忽然と無くなっていました」日本にいる女性が現地の日本大使館に書類をFAX膝の上の