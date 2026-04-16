timeleszが16日、フジテレビの新音楽番組「STAR」（後7・00）に出演。MCを務める同局の上垣皓太朗アナウンサー（25）を9人目のメンバーに勧誘する場面があった。ベージュのセットアップスタイルで登場した8人。上垣アナから番組名にちなんでメンバーの中のスターを聞かれると、菊池風磨は「それはもう上垣くんでしょ」と即答。「見てください、衣装一緒じゃないですか」とベージュのスーツで“衣装かぶり”した上垣アナをイジ