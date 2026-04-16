◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年4月16日神宮）ヤクルトは16日、神宮でDeNA戦に臨んだが、川上拓斗球審（30）の頭部にオスナのバットが当たり、倒れ込むアクシデントが起こった。2点リードのヤクルトの8回の攻撃。先頭のオスナが2ボール1ストライクからの4球目の直球をフルスイング。打球はファウルとなったが、振り切ったバットがすっぽ抜けた形となって川上拓斗球審の左側頭部付近を直撃。川上球審はそのまま後ろに