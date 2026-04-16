2026年4月10日（金）〜12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて『マイナビ presents The Performance』が開催されました。今回は最終日となる4月12日（日）の様子をお届け！J-POPとK-POPが共存した特別な1日の様子を、ぜひ最後までチェックしてください♡今年も開催！豪華15組が出演『マイナビ presents The Performance』今年で3年目を迎える、グローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、