三好市池田町の箸蔵寺で4月12日、家内安全などを祈願する春の大祭が行われ、僧侶が列を成して境内を歩く練り供養などが行われました。箸蔵寺では、春と秋の年2回、参拝者の家内安全や五穀豊穣などを祈願する大祭が行われています。12日は、三好市と東みよし町の寺から集まった僧侶たちが、ほら貝や鉦の音を響かせながら本殿へと続く石段を厳かに練り歩きました。このあと本殿では、全部で600巻ある大般若経の経本を扇のように広げ