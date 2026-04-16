県高校野球連盟の新たな会長に、鳴門高校校長の鳴川幸恵さんが4月16日に就任しました。県高野連の会長に女性が就任するのは初めてです。県高野連の会長に就任したのは、鳴門高校校長の鳴川幸恵さん59歳です。16日に徳島市で開かれた理事会で、県高野連初の女性会長となる鳴川さんの就任が全会一致で承認されました。鳴川さんは所信表明のなかで、会長として取り組みたいことについて次のように述べました。（徳島県高校野球連盟・