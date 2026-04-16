大阪王将（東京都品川区）のギョーザ専門店「大阪王将」が、夏季限定メニューとして「五目冷やし中華」と「冷やし担々麺」を4月22日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイっヤバイっ！おいしそう！「大阪王将」の“夏季限定メニュー”をもっと！「五目冷やし中華」は、王道のさっぱりしたしょうゆ味で、錦糸玉子、キュウリ・モヤシナムル、ロースハムに加え、中華くらげを盛り付け、食感と彩りのバランスにもこだわった