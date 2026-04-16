スギ花粉やヒノキ花粉の飛散がピークを過ぎた地域もありますが、現在も花粉症に悩まされている人は多いのではないでしょうか。花粉症の場合、鼻水やくしゃみ、鼻詰まりなどの症状が出ますが、「花粉症だと思っていたら風邪だった」というケースも珍しくありません。【豆知識】風邪？花粉症？これが、簡単に見分ける「症状」です！風邪と花粉症を見分けるポイントについて、わしお耳鼻咽喉科（兵庫県西宮市）の鷲尾有司（わし