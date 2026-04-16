衆院選で圧勝した後も高支持率が続く高市早苗首相の人気に浮足立っている自民。だが、最近の地方選では苦戦が目立っていることが今、永田町をにわかにざわつかせている。 3月29日投開票の清瀬市長選では、共産・社民推薦の新人が、自公が推薦した現職を破って当選。4月12日投開票の練馬区長選では、完全無所属を打ち出した新人が、自民などの推薦を受けた小池都知事の側近候補に勝った。少しさかのぼると、1月25日の福井県知事選