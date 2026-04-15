アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの2回目の協議について「近くパキスタンで開催される可能性がある」と語り、再協議の調整が続けられているとみられます。トランプ大統領はニューヨーク・ポストの電話インタビューに応じ、パキスタンのイスラマバードにいる記者に対し、「そこにとどまるべきだ」「2日以内に何かが起こる可能性がある」と伝え、近くイランとの2回目の協議が開催される可能性に言及しました。さらにトラン